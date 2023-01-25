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Gündem TİP'li Sera Kadıgil: Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz
Gündem

TİP'li Sera Kadıgil: Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz

TİP'li Sera Kadıgil, Müslümanlara ve İslam'a yine nefret kusmaktan geri kalmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 01:58:00 -

Eski CHP'li yeni TİP'li ve İslam'a düşmanlığıyla bilinen Sera Kadıgil bir kez daha Müslümanlara ve İslam'a nefret kustu.

TİP Ataşehir İlçe Örgütü açılışında konuşan Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil'in, “Biz bu rejimi tarihin çöplüğüne yollayacağız” ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

''Allah diye yönetilmeyi kabul etmiyoruz''

“Hepimiz emeğiyle, alın teriyle yaşayan insanlarız ve bir avuç patron tarafından Allah diye, kitap diye, din diye bizleri manipüle eden bir avuç patronperver insan tarafından yönetilmeyi artık kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz bunu” dedi.

''Tarihin çöplüğüne yollayacağız''

Kadıgil, ''Hiçbir Kürt, Alevi, gay, kadın, başörtülü, başörtüsüz arkadaşımız kimliğinden ötürü, varoluşundan ötürü yargılanmasın, ötekileştirilmesin istiyoruz. Bu kadar basit bir şey istiyoruz ve özgürlük istiyoruz. Hepimiz için özgürlük istiyoruz. Başımıza zebellah gibi çöken 20 yıldır neyimiz varsa neyimiz yoksa sömüren bu saray rejiminin yıkılmakta olduğunu biliyoruz. Biz bu rejimi yıkacağız. Biz bu rejimi tarihin çöplüğüne yollayacağız.'' ifadelerini kullandı.

Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
Sera Kadıgil kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

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