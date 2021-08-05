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Siyaset TİP'li Erkan Baş'tan akılalmaz suçlama! 'AK Parti iktidarı yangınları bilerek kontrol altına almadı'
Siyaset

TİP'li Erkan Baş'tan akılalmaz suçlama! 'AK Parti iktidarı yangınları bilerek kontrol altına almadı'

TİP İstanbul milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil ile Hatay Milletvekili Barış Atay TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek ülkemizde yaşanan orman yangınlarının AK Parti iktidarı tarafından bilerek kontrol altına alınmadığını söyleyecek kadar ileri gitti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 19:30:00 -
TİP'li Erkan Baş'tan akılalmaz suçlama! 'AK Parti iktidarı yangınları bilerek kontrol altına almadı'

 Yeniakit.com.tr 

TİP'liler adına konuşan İstanbul Milletvekili Erkan Baş, AK Parti iktidarını ülkemizdeki orman yangınlarına ilişkin akılalmaz ifadelerle suçladı. TİP'li Baş, "Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, çeteleşmiş bu iktidar, yurttaşlarımızın ve canlıların yaşamlarını yitirmesine yol açmış yangınları bilerek, isteyerek durdurmamış ve nihayet sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmıştır." dedi.

'Bir ihanete karşı onur mücadelesi'

Ege ve Akdeniz'deki yangınları üstlenen PKK terör örgütüne tek kelime etmeyen TİP'li Erkan Baş, "Eşi benzeri görülmemiş bir ihmal katliamında insanları, hayvanları, doğayı, tüm canlarımızı kaybediyoruz. Saray rejiminin tercihinin yangını söndürmek değil, büyütmek olduğu bir felaketle daha karşı karşıyayız. İktidarın ülkenin yaşadığı her krizi kendisi için fırsata çevirme girişimlerinin çok acı bir örneği ile daha karşı karşıyayız." diye konuştu. "Halkımızın yalnız yangına karşı değil, bir ihanete karşı onur mücadelesi vermekte olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Öfkeliyiz, içimiz yanıyor. İçinden geçtiğimiz normal günler değildir." diyen Baş, AK Parti iktidarını şu akıldışı ifadelerle hedef aldı:

'Bilerek kontrol altına almadılar'

"Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, çeteleşmiş bu iktidar ve gözlerimizin önünde yanarak can veren, binlerce hayvanı ‘beyaz et’ olarak gören, canlıların hayatını para ile ölçen liderleri; ülke topraklarının yanmasına, yurttaşlarımızın ve canlıların yaşamlarını yitirmesine yol açmış, yangınları bilerek isteyerek durdurmamış ve nihayet sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmıştır. Ağır bir ihanet sergileyen, yönetme ehliyeti ve meşruiyetini tamamen yitirmiş partili cumhurbaşkanı derhal istifa etmelidir. Türkiye vakit kaybetmeden bu saray rejiminden kurtulmalıdır."

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