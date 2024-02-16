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Siyaset TİP'li Erkan Baş Jusoviç belediye başkan adaylığını ilan etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş Jusoviç belediye başkan adaylığını ilan etti!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 22:04:00 -
TİP'li Erkan Baş Jusoviç belediye başkan adaylığını ilan etti!

İslam düşmanı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Gezici Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından sokak çağrısı yapan, tek derdi İslami değerlere savaş açmak olan 'Jusoviç' soy isimli TİP'li Erkan Baş, Gebze'den belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye'nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz."

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