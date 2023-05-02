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Siyaset TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!
Siyaset

TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 17:59:00 - 2023-05-02 18:12:37
TİP'li Erkan Baş Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti!

Partisinin bir etkinliğinde konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Millet İttifakı ile destekçilerinin anlaşamadığı pek çok nokta olduğunu söyleyip, buluşabildikleri tek ortak noktanın Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bursa'da Podyum Sanat Mahal'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı.

TİP'li Baş, birbirine benzemeyen siyasi partilerin Erdoğan düşmanlığında buluştuklarını itiraf etti.

"İki oy kullanacağız, biriyle iktidarı, biriyle muhalefeti belirleyeceğiz. Bu seçimde kullanacağımız iki oydan birincisi, Tayyip Erdoğan'a en etkili tokadı vurmak üzere Kılıçdaroğlu'na oy vermektir." diyen TİP'li Baş, "Değil 14 gün, 14 dakika daha bu yönetime tahammülümüz kalmadı. Herkes, bütün memleketi, yarınları düşünmek zorunda. Biz ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İtiraf etti!

Millet İttifakı'nın ve destekçilerinin anlaşamadığı pek çok konu olduğunu belirten Erkan Baş, tek ortak noktalarının Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti:

Anlaşamadığımız pek çok konu var ama anlaştığımız bir konu var; bu sistemin değişmesi gerekiyor. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz.
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