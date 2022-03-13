  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tipide mahsur kaldı, donmamak için çantasındaki elbiseleri yaktı
Aktüel

Tipide mahsur kaldı, donmamak için çantasındaki elbiseleri yaktı

Elazığ'da 3 saat tipide mahsur kalan imam, donmamak için çantasındaki elbiseleri yakarak hayata tutundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:15:00 -
Tipide mahsur kaldı, donmamak için çantasındaki elbiseleri yaktı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 saat tipide mahsur kalan imam, donmamak için çantasındaki elbiseleri yakarak hayata tutundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göçmezler Köyü Camisi İmamı Ramazan Karateke, öğle vakti cemaate namaz kıldırdıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan ilçe merkezine gitmek için 5 kilometre uzaklıktaki Okçular köyüne doğru yola çıktı.

Yolda aniden tipiye yakalanan Karateke, Okçular köyüne 1,5 kilometre kala kırsalda mahsur kaldı.

Civardaki kayalıklara sığınan Karateke, durumunu jandarmaya bildirdi ve soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısınmaya çalıştı.

Yaklaşık 3 saat sonra tipinin hafiflemesiyle donmamak için tekrar yola koyulan Karateke'nin yardımına Okçular köyü yakınlarında jandarma ekipleri yetişti.

Karateke'nin bir süre araçta ısınmasını sağlayan jandarma ekipleri, sağlık durumu iyi olduğu görülen imamı ilçe merkezine bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay