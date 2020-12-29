  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİP Genel Başkanı Baş'tan, "FATF'ın tavsiye kararı gerekçe gösterilerek dernekler kapatılacak" iddiası
Aktüel

TİP Genel Başkanı Baş'tan, "FATF'ın tavsiye kararı gerekçe gösterilerek dernekler kapatılacak" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:30:33 -
TİP Genel Başkanı Baş'tan, "FATF'ın tavsiye kararı gerekçe gösterilerek dernekler kapatılacak" iddiası

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması neticesinde, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 7 nolu tavsiye kararı gerekçe gösterilerek, iktidara muhalif dernek, sendika ve vakıfların kapatılacağını ileri sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'nun 26 Ocak 2021'de toplanmak üzere kapandığına işaret ederek, "Bu utanç verici bir karardır. İnsanlarımız, ölümle burun buruna kalmak pahasına işlerine gidiyorlar. Böylesi bir dönemde TBMM'nin bir ay çalışmayacak olması ayıptır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta görüşülerek yasalaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Baş, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'in bir dizi tavsiye kararı alıyor. 'Bu tavsiye kararlarının gereği olarak eğer Türkiye bu yasal düzenlemeleri yapmazsa zor durumda kalacak. Hemen bu kanunu çıkarmamız lazım' diye iktidar bastırıyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün 7 nolu tavsiye kararı gerekçe olarak gösteriliyor ve iktidar bu gerekçeyi alıyor, Türkiye'de kendisine muhalif ne kadar dernek, sendika, vakıf, demokratik kitle örgütü varsa bunlar üzerine kullanacak. Gerektiğinde kayyum atayacak, gerektiğinde kapatacak." ifadelerini kullandı.

FATF'ın bir de 12 nolu tavsiye kararı olduğuna belirten Baş, bu tavsiye kararına neden uyulmadığını sordu.

Sadece Türkiye için değil dünya için de oldukça zor bir yılın geride kaldığını dile getiren Baş, "Egemenlerin, dünyaya açtığı savaşın çok ağır bedelini hep birlikte ödedik." dedi.

Selahattin Demirtaş'ı, cezaevindeki 'siyasi tutsakları', gazetecileri, aydınları, yazarları unutmayacaklarını belirten Baş, "Hatırlamaya, hatırlatmaya, mücadelelerini büyütmeye devam edeceğiz. 2021'e umutla, kararlılıkla, heyecanla giriyoruz. Umut insanda." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay