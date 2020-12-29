TİP Genel Başkanı Baş'tan, "FATF'ın tavsiye kararı gerekçe gösterilerek dernekler kapatılacak" iddiası

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması neticesinde, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 7 nolu tavsiye kararı gerekçe gösterilerek, iktidara muhalif dernek, sendika ve vakıfların kapatılacağını ileri sürdü.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık'ta, TBMM Genel Kurulu'nun 26 Ocak 2021'de toplanmak üzere kapandığına işaret ederek, "Bu utanç verici bir karardır. İnsanlarımız, ölümle burun buruna kalmak pahasına işlerine gidiyorlar. Böylesi bir dönemde TBMM'nin bir ay çalışmayacak olması ayıptır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta görüşülerek yasalaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Baş, "Mali Eylem Görev Gücü (FATF)'in bir dizi tavsiye kararı alıyor. 'Bu tavsiye kararlarının gereği olarak eğer Türkiye bu yasal düzenlemeleri yapmazsa zor durumda kalacak. Hemen bu kanunu çıkarmamız lazım' diye iktidar bastırıyor. Mali Eylem Görev Gücü'nün 7 nolu tavsiye kararı gerekçe olarak gösteriliyor ve iktidar bu gerekçeyi alıyor, Türkiye'de kendisine muhalif ne kadar dernek, sendika, vakıf, demokratik kitle örgütü varsa bunlar üzerine kullanacak. Gerektiğinde kayyum atayacak, gerektiğinde kapatacak." ifadelerini kullandı.

FATF'ın bir de 12 nolu tavsiye kararı olduğuna belirten Baş, bu tavsiye kararına neden uyulmadığını sordu.

Sadece Türkiye için değil dünya için de oldukça zor bir yılın geride kaldığını dile getiren Baş, "Egemenlerin, dünyaya açtığı savaşın çok ağır bedelini hep birlikte ödedik." dedi.

Selahattin Demirtaş'ı, cezaevindeki 'siyasi tutsakları', gazetecileri, aydınları, yazarları unutmayacaklarını belirten Baş, "Hatırlamaya, hatırlatmaya, mücadelelerini büyütmeye devam edeceğiz. 2021'e umutla, kararlılıkla, heyecanla giriyoruz. Umut insanda." ifadelerini kullandı.

