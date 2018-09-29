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Timuray “Financial Times” listesinde

Vodafone Grubu’nun Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times’ın uluslararası düzeyde hazırladığı “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018” Dünya Kadın Liderler Listesi’nde 20. sırada yer aldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
Timuray “Financial Times” listesinde

Vodafone Grubu’nun Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Financial Times’ın uluslararası düzeyde hazırladığı “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018” Dünya Kadın Liderler Listesi’nde 20. sırada yer aldı.

Listeye, kendi kariyerlerinde önemli başarılara imza atmanın yanı sıra işyerinde cinsiyet eşitliğinin artması için çalışan ve kadın çalışanların kariyerlerinde yükselmesine destek olan kadın liderler seçiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
  1. Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray
  2. HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018

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