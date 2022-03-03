  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TIME'dan dikkat çeken Ukrayna kapağı!
Aktüel

TIME'dan dikkat çeken Ukrayna kapağı!

Amerikan dergisi TIME, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı verdiği direniş mücadelesini, kapağına taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:50:00 -
TIME'dan dikkat çeken Ukrayna kapağı!

Dünyaca ünlü Amerikan dergisi TIME, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi.

Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca işlendi.

Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkerli sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.

TIME'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ve müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay