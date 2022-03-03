TIME'dan dikkat çeken Ukrayna kapağı!
Amerikan dergisi TIME, Ukrayna'nın Rusya işgaline karşı verdiği direniş mücadelesini, kapağına taşıdı.
Dünyaca ünlü Amerikan dergisi TIME, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi.
Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) konuşmasına atıf yapılarak, "Hayat ölüme, aydınlık karanlığa galip gelecek" ifadesi Ukraynaca işlendi.
Siyah zemin üzerine Ukrayna bayrağının renkerli sarı ve mavinin yer aldığı kapağın alt kısmında ise, "Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları" ifadesi dikkat çekti.
TIME'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ve müttefiklerini harekete geçirdiği ve "tarihin seyrini değiştirdiği" belirtildi.