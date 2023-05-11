TİMAV’dan 14 Mayıs açıklaması…

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. “Ülkemiz, aziz milletimiz, devletimiz ve gençliğimizin geleceği açısından siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından bir tanesini daha yaşıyoruz” diyen Öksüz, şu görüşlere yer verdi: “14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimler, ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde istiklal ve istikbalimizin ihya ve inşası açısından tarihi fırsat niteliğindedir. Gerek ülkemiz, gerek dünyadaki küresel politik ve ekonomik gelişmeler açısından, tahmin edildiğinden çok daha derin ve önemli etkileri olan bu seçim ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade etmektedir.

TİMAV olarak ülkemizin ve milletimizin huzuru, güvenliği, refahı, istikbali için çaba sarf eden, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alan, milletin sesi, hizmetkarı olan, adil ve samimi duruşuyla bölgesinde ve dünyada barışın, güvenin köprüsü haline gelen saygın kişi ve kurumların hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

ABD ve Batı emperyalizmine karşı duramayan, mandacılığa evet diyecek olan, hulasa Türkiye karşıtları tarafından cendereye alınmış hiçbir siyasi hareketin bu millete hizmet üretemeyeceği aşikârdır.

14 Mayıs’ta başta İmam Hatipliler olmak üzere, sağduyu ve vicdan sahibi tüm halkımızın sandığa giderek; terörle mücadeleye set koyanlara, millet üzerinde kirli oyunlar peşinde koşanlara, PKK’ya kol kanat gerip arka çıkanlara, milletin inançları, kültür ve medeniyeti ile kavgalı olanlara, FETÖ'ye, FETÖ'nün yerli ve uluslararası işbirlikçilerine, 15 Temmuz ruhuyla bir kez daha 'dur' diyeceğine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir şekilde yeniden yetki vereceğine yürekten inanıyoruz.

İmam Hatiplerde, üniversitelerde ve kamudaki başörtüsü yasağına son veren, İmam Hatiplere itibarını iade edip, katsayı zulmünü ortadan kaldıran ve her platformda İmam Hatipli olmakla gurur duyduğunu göğsünü gere gere ifade eden Cumhurbaşkanımıza destek vermenin hem bir vefa borcu hem de önemli bir sorumluluk olduğunun bilincinde olarak, Türkiye’de 20 yıldır statükonun kalkması için çalışan, ülkemizi her türlü iktisadi, siyasi ve sosyal krizlerden başarıyla çıkaran, bürokratik prangalardan kurtaran, değişimin ve gelişimin öncüsü konumunda bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacağımızı ve onun ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda kararlılıkla yürüyeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olması niyazıyla, tüm vatandaşlarımızı Milli İradenin tecelli ettiği yer olan sandıklara gitmeye ve oy kullanmaya davet ediyoruz”

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