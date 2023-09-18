Tim Cook Apple'ın temiz enerji projesini anlattı: Çarpıcı açıklaması piyasayı altüst edecek! Proje çok stratejik

Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini güçlü bir şekilde vurguladı, çevresel sorumluluklarını ve inovasyonlarını açıkladı. Cook, şirketin Brown County, Texas’taki temiz enerji sağlama projesi gibi önemli girişimlere liderlik ettiğini belirtti.

Cook, bu projelerin sadece “erdem sinyalleri” vermekle kal mayıp, aynı zamanda iş açısından mantıklı olduğuna inandığını ifade etti. Brown County’deki güneş panelleri çiftliği gibi büyük ölçekli projeler, Apple’ın enerji tüketimini daha yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı oluyor. Şirket, bu temiz enerji kaynaklarını kullanarak ürünlerinin üretiminden başlayarak tüm süreçlerde karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Cook, “Bu işe yaradığını görmek istiyorum, çünkü diğer insanların bunu kopyalamasını istiyorum. Ve iyi bir ekonomik karar olmayan bir kararı kopyalamayacaklarını biliyorum” dedi. Apple’ın temiz enerji ve sürdürülebilirlik taahhütleri, şirketin sadece çevresel fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer şirketlere de ilham kaynağı olmasını amaçlıyor.

Şirket, sadece temiz enerji kaynaklarını kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda ürünlerin kullanımı sırasında tüketilen enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla dengelemeyi hedefliyor. Bu, müşterilerin Apple ürünlerini kullanırken de temiz enerji kullanımına katkı sağlamalarını sağlıyor.

Tim Cook, sürdürülebilirlik çabalarının yanı sıra teknolojik inovasyonlara da önem veriyor. Şirket, sanal gerçeklik alanında Vision Pro adlı yeni bir ürünün piyasaya sürülmesini planlıyor ve bu alandaki liderliğini sürdürmeye hazırlanıyor.

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Cook’un sivil ve toplumsal konulardaki taahhütleri de dikkat çekiyor. Apple, çeşitlilik ve eşitlik konularında aktif bir rol oynuyor ve toplumsal değişimi desteklemeyi temel bir değer olarak benimsemiş durumda.

Son olarak, pandemi döneminde Apple’ın ofise dönüş stratejisi de gündemde. Cook, şirketin çalışanlarının işbirliği yapma ve deneyimlerini paylaşma fırsatlarını sürdürmeye odaklandığını açıkladı.

Tim Cook’un bu açıklamaları, Apple’ın çevresel ve toplumsal sorumluluklarını ciddi bir şekilde ele aldığını ve gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini yansıtıyor. Apple, temiz enerji, sürdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon konularında öncü bir rol oynamaya devam ediyor.