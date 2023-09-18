  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA Sezgin'e kötü haber! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama

Faşist Ümit'e bakın siz! Boyundan büyük sözler etti

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sakal traşı açıklamasını hedef alanlara tepki!

Türkiye'den Afganistan hamlesi

O ülkede maalesef siyahilere yönelik ırkçılık ve vatandaşlık hakları sorunları var! Yorum herkesi hayrete düşürecek

Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti

Elon Musk Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu getirdi? Sebebi ortaya çıktı

iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Polonya skandal haberi verdi! Herkes şokta: Bu sefer beklenmedik Savunma Bakanı ifşası ülke gündemine oturdu!
Dünya Tim Cook Apple'ın temiz enerji projesini anlattı: Çarpıcı açıklaması piyasayı altüst edecek! Proje çok stratejik
Dünya

Tim Cook Apple'ın temiz enerji projesini anlattı: Çarpıcı açıklaması piyasayı altüst edecek! Proje çok stratejik

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:24:00 - 2023-09-18 22:45:10
Tim Cook Apple'ın temiz enerji projesini anlattı: Çarpıcı açıklaması piyasayı altüst edecek! Proje çok stratejik

Apple CEO'su Tim Cook, temiz enerji ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve şirketin gelecekteki projelerini paylaştı. Projesine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, şirketin temiz enerji ve sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini güçlü bir şekilde vurguladı, çevresel sorumluluklarını ve inovasyonlarını açıkladı. Cook, şirketin Brown County, Texas’taki temiz enerji sağlama projesi gibi önemli girişimlere liderlik ettiğini belirtti.

Cook, bu projelerin sadece “erdem sinyalleri” vermekle kal mayıp, aynı zamanda iş açısından mantıklı olduğuna inandığını ifade etti. Brown County’deki güneş panelleri çiftliği gibi büyük ölçekli projeler, Apple’ın enerji tüketimini daha yeşil ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı oluyor. Şirket, bu temiz enerji kaynaklarını kullanarak ürünlerinin üretiminden başlayarak tüm süreçlerde karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Cook, “Bu işe yaradığını görmek istiyorum, çünkü diğer insanların bunu kopyalamasını istiyorum. Ve iyi bir ekonomik karar olmayan bir kararı kopyalamayacaklarını biliyorum” dedi. Apple’ın temiz enerji ve sürdürülebilirlik taahhütleri, şirketin sadece çevresel fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer şirketlere de ilham kaynağı olmasını amaçlıyor.

Şirket, sadece temiz enerji kaynaklarını kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda ürünlerin kullanımı sırasında tüketilen enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla dengelemeyi hedefliyor. Bu, müşterilerin Apple ürünlerini kullanırken de temiz enerji kullanımına katkı sağlamalarını sağlıyor.

Tim Cook, sürdürülebilirlik çabalarının yanı sıra teknolojik inovasyonlara da önem veriyor. Şirket, sanal gerçeklik alanında Vision Pro adlı yeni bir ürünün piyasaya sürülmesini planlıyor ve bu alandaki liderliğini sürdürmeye hazırlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cook’un sivil ve toplumsal konulardaki taahhütleri de dikkat çekiyor. Apple, çeşitlilik ve eşitlik konularında aktif bir rol oynuyor ve toplumsal değişimi desteklemeyi temel bir değer olarak benimsemiş durumda.

Son olarak, pandemi döneminde Apple’ın ofise dönüş stratejisi de gündemde. Cook, şirketin çalışanlarının işbirliği yapma ve deneyimlerini paylaşma fırsatlarını sürdürmeye odaklandığını açıkladı.

Tim Cook’un bu açıklamaları, Apple’ın çevresel ve toplumsal sorumluluklarını ciddi bir şekilde ele aldığını ve gelecekteki sürdürülebilirlik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini yansıtıyor. Apple, temiz enerji, sürdürülebilirlik ve teknolojik inovasyon konularında öncü bir rol oynamaya devam ediyor.

Kalbe iyi gelen yiyecekler şoke etti: O meyve sebze girdiği evde dert tasa bırakmıyor! Hastalıklara karşı savaş açıyor!
Kalbe iyi gelen yiyecekler şoke etti: O meyve sebze girdiği evde dert tasa bırakmıyor! Hastalıklara karşı savaş açıyor!

Kadın - Aile

Kalbe iyi gelen yiyecekler şoke etti: O meyve sebze girdiği evde dert tasa bırakmıyor! Hastalıklara karşı savaş açıyor!

Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!
Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!

Kadın - Aile

Porselen gibi bir cilt için patates maskesi: Listelerin en başında yerini o aldı! Hiç kimse buna inanamadı!

Ulaştırmada yeni yapı herkesin gözdesi olabilir! Kritik duyuru: Öncelik hızlı tren, raylı sistemde yerli üretim!
Ulaştırmada yeni yapı herkesin gözdesi olabilir! Kritik duyuru: Öncelik hızlı tren, raylı sistemde yerli üretim!

Ekonomi

Ulaştırmada yeni yapı herkesin gözdesi olabilir! Kritik duyuru: Öncelik hızlı tren, raylı sistemde yerli üretim!

Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım
Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım

Ekonomi

Türk şirketi Türkiye'den yüzlerce kişiyi işe alacak: Hindistan ülkesinde 9. proje! O yatırım

Dünyayı dehşete düşüren iddia: Hiç bir gelişme yok, Antarktika kıtası yok olma yolunda! Kritik uyarı
Dünyayı dehşete düşüren iddia: Hiç bir gelişme yok, Antarktika kıtası yok olma yolunda! Kritik uyarı

Aktüel

Dünyayı dehşete düşüren iddia: Hiç bir gelişme yok, Antarktika kıtası yok olma yolunda! Kritik uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23