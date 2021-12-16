TİM Başkanı İsmail Gülle'den asgari ücret açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, asgari ücret artışına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.



Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretin, işverenlere ve çalışanlara hayırlısı olmasını diledi.

Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşündüklerini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ile Damga Vergisi'nin kaldırılması da işveren üzerindeki maliyet yükünü rahatlatacaktır. İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa da işveren olmaz. Alınan kararla birlikte iki paydaşın da çıkarları gözetilmiştir. İş dünyamıza ve çalışanlarımıza tekrardan hayırlı olmasını dileriz."