  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."
Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."

Yeniakit Publisher
2021-01-05 12:52:44 -
TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Dündar Bey ölüyor

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni isim! Böyle duyuruldu

Dün akşam 15. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. ..
Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı
Gündem

Yunanistan buna çok çıldırıyor! Cihat Yaycı can alıcı noktayı açıkladı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan tarihi hakkında ilginç bir bilgi vererek, 'Adalar Denizi' denilmesine neden karşı çıktıklarını anl..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay