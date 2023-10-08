TİM, 100. yılda "Türkiye'nin Girişimcileri"ni arıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'den (TİM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde teknoloji alanında faaliyet gösteren tüm start-up ya da firmalara açık olan yarışma, 4 ayrı kategoride düzenleniyor.

Yarışmaya başvurular, "Hedefim Küresel Başarı", "Kadın Teknoloji Girişim", "Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Bilişim" ve "Genç Girişimci" kategorilerinden alınıyor. Türkiye'nin Girişimcileri Ödülleri, 10'uncu yılını kutlayan Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week'te sahiplerini bulacak.

İlki 2018'de düzenlenen ve sadece TİM-TEB Girişim Evi girişimcilerine açık olan yarışma, bu yıl kapsamını daha da genişleterek Türkiye'nin en iyi girişimcilerini belirlemeyi hedefliyor.

Yarışmada yer almak isteyen firmalar "www.turkiyeningirisimcileri.com" üzerinden başvurularını yapabilecek.