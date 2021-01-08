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Teknoloji TikTok'tan Türkiye kararı
Teknoloji

TikTok'tan Türkiye kararı

Sosyal paylaşım uygulaması olan Çin menşeli TikTok, Türkiye'de temsilcilik açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:57:00 -
TikTok'tan Türkiye kararı

YouTube'dan sonra TikTok da Türkiye'ye temsilci atama kararı verdi.

Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi.

Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri."

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