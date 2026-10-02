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Yerel TikTok'ta kavga ve tehdit içerikli canlı yayın yapan 10 kişi adliyeye sevk edildi
Yerel

TikTok'ta kavga ve tehdit içerikli canlı yayın yapan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
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TikTok'ta kavga ve tehdit içerikli canlı yayın yapan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada canlı yayınlarda kavga, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada canlı yayınlarda kavga, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
SOSYAL medya üzerinde açtıkları canlı yayınlarda kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yapan sanal medya ünlüsü 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından TikTok başta olmak üzere Instagram ve X (Twitter) hesapları üzerinden tehdit, hakaret ve kavga içerikli görüntüler paylaşan, bu yolla gelir elde eden şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Polis ekiplerinin başlattığı sanal takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından operasyon yapıldı.

 

AYLIK GELİRLERİ 200 BİN İLE 500 BİN ARASINDA

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorgulandı. Şüphelilerin polis sorgularında yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri, aylık gelirlerini ise 200 bin lira 500 bin lira arasında değişen rakamlarda açıkladıkları öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının tespiti için kan örnekleri alınan Sosyal Medya ünlüleri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ile 'Müstehcenlik' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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