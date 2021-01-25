TikTok videosu çeken fenomenin can verdiği o felaket anları...
Pakistan'da TikTok videosu çekmek isteyen 17 yaşındaki Hamza Naveed isimli fenomen, trenin çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.
Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed, raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
TikTok videosu çekerken tren çarptı
Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi.
Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza anı kameraya yansıdı
Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.
Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Naveed'in cenazesi, Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.