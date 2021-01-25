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Dünya TikTok videosu çeken fenomenin can verdiği o felaket anları...
Dünya

TikTok videosu çeken fenomenin can verdiği o felaket anları...

Pakistan'da TikTok videosu çekmek isteyen 17 yaşındaki Hamza Naveed isimli fenomen, trenin çarpması ile hayatını kaybetti. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:35:00 - 2021-01-25 19:38:23

Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed, raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

TikTok videosu çekerken tren çarptı

Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.

Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Naveed'in cenazesi, Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.

 

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