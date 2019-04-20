TİKAV’da hedef; gelecek 10 yılda 100 bin kişiye dokunmak

Akfen Holding’in kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), gelecek 10 yılda mevcut projelerinin alanını genişleterek yaklaşık 100 bin kişiye dokunmayı hedefliyor.

Akfen Holding tarafından sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek üzere 1999 yılından bu yana çeşitli toplumsal aktivitelerle faaliyetlerini sürdüren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), bu yıl 20’nci yılını kuruluş yılını kutluyor.

TİKAV, üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel Gelişim Programı, 14-24 yaş arası kişisel gelişim programı Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı ve toplumun çeşitli sorunlarına karşı eğitim verdiği Ulusal Projeler adı altında 3 ana başlıkta faaliyetlerini yürütüyor. Vakfın odak merkezini çocuklar, gençler ve kadınlar oluşturuyor.

Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan TİKAV, bu adımlarını güçlendirerek gelecek 10 yılda 100 bin kişiye dokunmayı hedefliyor.

“Projelerimizle 3 koldan toplumu kucaklıyoruz”

TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, TİKAV olarak faaliyetlerinin merkezine çocuk, genç ve kadınları koyduklarını söyledi.

3 önemli alanda hayata geçirdikleri organizasyonlar ile toplumun önemli kesimlerine dokunmayı hedeflediklerini anlatan Özalp, “Bireysel Gelişim Programı ile gençlerimize fırsat eşitliği sağlayacak faaliyetleri sunarken, Edinburgh Dükü Ödül Programı ile 14-24 yaş arası gençlerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Ulusal Projelerimizde ise kendi ailelerine farkındalık oluşturacak kadınlarımıza çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Bütün projelerimizle 3 koldan toplumu kucaklıyoruz” diye konuştu.

Gelecek dönemde projelerinin alanlarını daha da genişlemesiyle, daha fazla insana ulaşacaklarını ifade eden Pelin Akın Özalp, “Özellikle Edinburgh Dükü programında 2020 yılından itibaren eğitim kurumlarının sayısının 140’a çıkmasıyla yıllık 8500 katılımcı gence dokunacağımızı öngörüyoruz. Ulusal Projeler kısmında ise uyguladığımız nokta ve katılımcı sayısı her yıl katlanarak artıyor. Buradan hareketle gelecek 10 yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hijyen Sağıktır Projesi Elazığ’da kadınlarla buluştu

Yapılan açıklamaya göre, TİKAV koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi hızla devam ediyor.

2019 yılı başıyla birlikte Mersin Anamur, Muğla Ula - Seydikemer, Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal, Konya Ereğli - Sarayönü ve Erzurum Aziziye’de kadınlarla buluşan etkinliğin 12’ncisi Elazığ’da gerçekleştirildi. Kadınlar, eğitimlerde, yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında bilgilendirilirken, eğitimlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve proje kapsamında hazırlanan hediye paketleri de takdim edildi.

26 farklı bölgede yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesinde Giresun Bulancak - Dereli, Trabzon Köprübaşı, Van Edremit-Çiçekli, Denizli Kale-Acıpayam, Aydın Bozdoğan-Karacasu, Sakarya Gevye, Çanakkale Merkez-Lapseki noktalarıyla 2019 yılı programı tamamlanacak.

1.Bireysel Gelişim Programı:

TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı’nı (BGP) uyguluyor. Program öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30’un üzerinde kişisel gelişim eğitimlerine katılarak, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.

Eğitimlerden bazıları diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, kreatif drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne çıkıyor.

Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı da uygulanıyor.

Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 25 öğrencinin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı’na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192’si programı tamamlarken, 36 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.

2.Ulusal Projeler

TİKAV, Ulusal Projeler adıyla 2010 yılından bu yana her yıl ele aldığı özel sorunlara yönelik çeşitli kurumlarla oluşturduğu işbirlikleri ile çeşitli programları hayata geçiriyor.

TİKAV, Ulusal Projeler başlığı altında bugüne kadar gerçekleştirdiği 10’u aşkın projede iş dünyasından insanlarla, gençlerle, dağ köylerinde yaşayan çocuklarla, kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden 11 bini aşkın insanla buluştu.

Son 3 yıldır Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin çoğu kırsal bölgede yer alan santral yatırımlarının olduğu noktalarda halka yönelik eğitim projeleri geliştiriyor.

2017 yılında TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen “Evde Okullu Olduk Projesi” Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulandı. Proje kapsamında annelere; 0-6 yaş grubu çocukların sağlık taramaları, ev kazaları hakkında bilgi verildi. Çocuklarla nitelikli zaman geçirebilmek evde bulunan kolay ulaşılabilen malzemelerle okul öncesi etkinlik atölye çalışması yapılan proje ile 800 kişiye ulaşıldı.

2018 yılında yine Akfen Yenilenebilir Enerji ortaklığında “Önce Sağlık Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 17 çalışma sonrasında 1500 kişiye ulaşıldı.

2019 yılında 26 farklı lokasyonda uygulanmaya başlanılan “Hijyen Sağlıktır Projesi” ile 2000 kişiye ulaşılması planlanıyor.

3.Türkiye Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı

Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve 8 milyon öğrencinin katıldığı Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, TİKAV temsili altında gerçekleştiriliyor.

Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve özdisiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin Ödül’ü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir Macera ve Keşif Yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Proje, İngiltere’deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkat çekiyor.

2018 yılında Türkiye’de 19 ilden 110 lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 bin gence ulaşıldı. Programda şimdiye kadar yaklaşık 8 bin katılımcı Bronz, Gümüş ve Altın kategorilerini tamamlayarak ödül almaya hak kazandı.

Türkiye, bu rakamlarla Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra en fazla gencin katıldığı 4’ncü ülke olarak öne çıkıyor.