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Aktüel TİKA’dan Somali'deki devlet hastanesine ekipman desteği
Aktüel

TİKA’dan Somali'deki devlet hastanesine ekipman desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:33:21 -
TİKA’dan Somali'deki devlet hastanesine ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’nin Galmudug Federal Bölgesi'nin başkenti Dusamareb şehrinde bulunan Galgadud Devlet Hastanesine röntgen cihazı desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Somali'de uzun yıllardan bu yana devam eden iç savaş nedeniyle kısıtlı kaynaklarla halka hizmet vermeye çalışan Galgadud Devlet Hastanesine röntgen cihazı yardımı yapıldı.

Galgadud Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmed M Mahdi yaptığı açıklamada, TİKA tarafından hastanelerine sağlanan röntgen cihazı desteğinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk halkına teşekkür eden Başhekim Mahdi, bu cihazdan Etiopya’dan gelen hastaların da faydalanacağını belirtti.


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