TİKA'dan Romanya'da engelli çocuklara eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın başkenti Bükreş'te, işitme engelli öğrencilere yönelik meslek atölyesi ile otizmli çocuklar için çok duyulu stimülasyon odası kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ''Engelimi Türkiye ile Aşıyorum Programı'' kapsamında, Bükreş 1 Nolu İşitme Engelliler Ortaokulunda, işitme engelli öğrenciler için meslek atölyeleri ile otizmli çocukların tedavisi için gerekli çok duyulu stimülasyon odası kurulduğu kaydedildi.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, TİKA Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Bükreş Eğitim Başmüfettiş Yardımcısı Liliana Maria Todoriuc Fedorca, Engelli Öğrenciler Eğitim Müfettişi Adrian Cozma, Okul Müdürü Lulia Iftene ve öğretmenler katıldı.

İlki Bosna Hersek’te başlatılan ve Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya’da yürütülen program, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim ile sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsıyor.

Balkanlar’da özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için materyal desteğinde bulunan program kapsamında, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölye oluşturulması, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin öğrenim ortamlarının kalitesinin artırılması ile topluma üretken birey olarak katılmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.









