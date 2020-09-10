  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA'dan Romanya'da engelli çocuklara eğitim desteği
Aktüel

TİKA'dan Romanya'da engelli çocuklara eğitim desteği

Yeniakit Publisher
2020-09-10 18:28:08 -
TİKA'dan Romanya'da engelli çocuklara eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın başkenti Bükreş'te, işitme engelli öğrencilere yönelik meslek atölyesi ile otizmli çocuklar için çok duyulu stimülasyon odası kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ''Engelimi Türkiye ile Aşıyorum Programı'' kapsamında, Bükreş 1 Nolu İşitme Engelliler Ortaokulunda, işitme engelli öğrenciler için meslek atölyeleri ile otizmli çocukların tedavisi için gerekli çok duyulu stimülasyon odası kurulduğu kaydedildi.

Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, TİKA Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Bükreş Eğitim Başmüfettiş Yardımcısı Liliana Maria Todoriuc Fedorca, Engelli Öğrenciler Eğitim Müfettişi Adrian Cozma, Okul Müdürü Lulia Iftene ve öğretmenler katıldı.

İlki Bosna Hersek’te başlatılan ve Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya’da yürütülen program, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim ile sosyal ve kültürel faaliyetleri kapsıyor.

Balkanlar’da özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için materyal desteğinde bulunan program kapsamında, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölye oluşturulması, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin öğrenim ortamlarının kalitesinin artırılması ile topluma üretken birey olarak katılmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti
Dünya

Miçotakis Türkiye’yi tehdit etti

İngiliz gazetesine makale yazan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye'nin bu ay içerisinde yapılacak Avrupa Birliği (AB) zirvesin..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı