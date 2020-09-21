TİKA'dan Pakistan'da ücretsiz talasemi tedavisi sunan Vakfa ilaç ve tıbbi malzeme desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'da ücretsiz talasemi tedavisi hizmetleri sunan Frontier Vakfına ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Afganistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle sağlık altyapısı gelişmemiş bölgelerde yaşayanlara hizmet veren Frontier Vakfına halihazırda tedavilerini yürüttükleri 3 bin talasemi hastası için ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Düzenlenen törenle ilaç ve tıbbi malzemeleri teslim alan Hayber Pahtunhva Eyaleti Parlamento İşleri, İnsan Hakları ve Adalet Bakanı Sultan Muhammed Han, yapılan yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Talaseminin bölgede uzun yıllardır görüldüğünü ve tedavisinin pahalı olduğunu söyleyen Han, verilen desteğin çok anlamlı olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgını döneminde önemli bir ihtiyacı karşıladığını dile getirdi.

TİKA Pakistan Koordinatörü Gökhan Umut da yaptığı konuşmada, TİKA'nın ülkedeki sağlık kurumlarına yaptığı malzeme ve eğitim desteklerinden söz ederek, "TİKA, gerçekleştirilen projelerle ülkenin sağlık hizmetine katkı sunmaya devam ediyor. İnşası ve tefrişatı 2014'te TİKA tarafından gerçekleştirilen, günlük 1000 hastanın tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bunlara güzel bir örnek. Ayrıca Svabi şehrinde bulunan Bahça Han Sağlık Kompleksi ile Peşaver'deki Hayber Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı yapıldı ve buralarda çeşitli alanlarda eğitim programları da düzenlendi." dedi.

Umut, talasemi hastalarına yönelik projeyle salgın nedeniyle düşen kan bağışı ve nakillerine de dikkat çekmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.



