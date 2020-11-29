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Aktüel TİKA'dan Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanlara ziyaret
Aktüel

TİKA'dan Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanlara ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:20:54 -
TİKA'dan Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanlara ziyaret

KERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) bir heyet, Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerkük'e bir çalışma ve tarihi mirasları inceleme ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Restorasyonu TİKA tarafından yapılan Kerkük Kayseri Çarşısını ziyaret ettiklerini belirten Korkmaz, Kerkük Kalesi, Nakışlı Minareli Cami ve Osmanlı kışlasında da incelemelerde bulunduklarını kaydetti.

Kentte sadece restorasyon çalışmaları değil birçok üretim ve gelir getirici projeler de yapmak istediklerini dile getiren Korkmaz, özellikle alt gelir gruplarına yönelik projeler hakkında Kerkük'teki yerel makamlarla birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

Korkmaz ayrıca ata toprağı Kerkük'teki tarihi mirasa bütçelerinin yettiği kadar katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

- "Türkiye hep Iraklıların yanında olmuştur"

Öte yandan Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye devleti ve halkının, en zor günlerinde Irak'ın yanında olduğunu belirterek, "DEAŞ'ın terör saldırılarının yaşandığı dönemde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde de Türkiye Cumhuriyeti hep Iraklıların yanında olmuştur." dedi.

Irak'ın Türkiye ile komşuluk ilişkisinde önemli tecrübelere sahip olduğunu hatırlatan Said, terör saldırılarında yaralanan Iraklıların Türkiye'de tedavi edilmesi ve DEAŞ saldırılarından dolayı yerlerinden edilen göçmenlere kamplar inşa etmesi gibi Türkiye'nin Irak'a ve Irak halkına sağladığı desteği unutmayacaklarını ifade etti.

Said ayrıca Türkiye'nin Kerkük'te alt gelir gruplarına yönelik gelir sağlayacak projeler oluşturmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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