TİKA'dan Karadağ'da bilgisayarlı eğitime destek

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'da yürütülen "İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi" kapsamında, Bar şehrindeki bir ilköğretim okuluna bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteğinde bulunuldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Anto Djedovic İlköğretim Okulu'ndaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteği sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki eğitim altyapısının iyileştirilmesi konusunda Karadağ Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çalışmalarını sürdüren TİKA'nın, bilgisayarın devlet okullarında daha sık kullanılması hedefi ile yürüttüğü projelere bir yenisini daha eklediği ifade edildi.

"Bar Şehrinin Dili" olarak bilinen Türkçenin yaşatılmasına yıllardır destek olan TİKA, eğitim alanında gerçekleştirdiği "Bar Anto Djedoviç İlköğretim Okulu Teknik Donanım Projesi" ile okuldaki 20 sınıfa bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman desteği sağladı.

Öğretmenler için faydalı olacağı düşünülen Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi ile sunulan eğitim materyallerinin çeşitlendirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanırken, sağlanan modern eğitim ekipmanları sayesinde öğrenciler de daha hızlı ve güvenli bir biçimde bilgiye ulaşma ve daha modern şartlarda eğitim görme imkanına kavuştu.

- 13 yılda 400 proje

Karadağ'ın bağımsızlığını kazanması sonrası 2007'de faaliyetlerine başlayan TİKA, Karadağ'da temel altyapı sorunlarının giderilmesi ve öncelik verilen alanlar başta olmak üzere birçok proje ve faaliyet hayata geçirdi.

TİKA, ülke genelinde eğitim, sağlık, tarım, sosyal altyapı, kapasite geliştirme ve kültürel mirasın korunması (restorasyonlar) alanlarında toplam 400 proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Okullara eğitim ve donanım malzemeleri konusunda destek sağlayan TİKA, eğitim alanında bugüne kadar 105 proje ve faaliyet yaptı.