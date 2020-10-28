TİKA'dan Güney Sudan'da 120 yetime yardım

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan’ın başkenti Cuba’daki Confident Children Yetimhanesinde kalan 120 çocuğa ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Confident Children Yetimhanesinde kalan yetim çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, temel gıda maddelerinin yanı sıra, ayakkabı, yatak örtüsü ve oyuncaklardan oluşan malzeme desteği sağlandı.

Yardımların teslim edildiği törene, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Direktörü Paul Jirkin, Maarif Vakfı Ülke Direktörü Abdulkadir Çoban, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Biltekin, salgın sürecinde yetimlere yapılan yardımın ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Güney Sudan halkının her zaman yanında olacaklarını dile getiren Biltekin, "Güney Sudanlı çocukların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Direktörü Paul Jirkin ise TİKA tarafından yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Jirkin, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

