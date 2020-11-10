TİKA'dan Cezayirli kadınlara bitkisel yağ pres makinesi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir’de kırsalda yaşayan kadınlara çeşitli bitkilerden yağ elde edebilmeleri amacıyla makine desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tipaza şehrinde kadınlar arasında dayanışmayı artırmak ve kırsalda yaşayan kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüten Dayanışma ve Sosyal Sorunlarla Mücadele Ulusal Derneğine, 12 farklı bitkiden yağ elde edebilen bir pres makinesi hibe edildi.

Yardımla ilgili açıklamalarda bulunan dernek başkanı Nouria Meklati, bitkisel yağların Cezayir’de önemli bir gelir kaynağı olduğunu ve kırsalda yaşayan kadınların geleneksel yöntemlerle çıkardıkları yağları fuar ve pazarlarda satışa sunarak gelir elde ettiklerini belirtti.

TİKA’ya makine desteği için teşekkür eden Meklati, pres makinesi sayesinde daha kolay ve daha büyük miktarlarda bitkisel yağ elde edilebileceğini, çıkarılan yağların fuar ve pazarlarda satılmasının yanı sıra kozmetik alanında hizmet veren firmalara da pazarlanabileceğini ifade etti.