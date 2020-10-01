TİKA'dan Bosna Hersek'te savaş ve şiddet mağduru kadınların güçlenmesine destek

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Gorazde şehrinde faaliyet gösteren Sehara Kadınlar Derneğine bağlı el sanatları atölyelerinde kullanılmak üzere sarf malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren derneğin, ülkede yaşanan savaş ve şiddet mağduru kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal hayata kazandırılması amacıyla el sanatları atölyeleri düzenlediği belirtildi.

Dokuma, dikiş, hediyelik eşya ve takı üretimi alanlarında eğitim veren derneğin kermes ve sergi gibi faaliyetlerde de bulunduğu aktarılan açıklamada, TİKA'nın derneğe ihtiyaç duyulan pamuk, yün, iplik gibi sarf malzeme yardımı yaptığı bildirildi.

Dernek Başkanı Fadila Radmilovic, toplumun kırılgan grupları arasında yer alan savaş ve şiddet mağduru kadınlara yönelik atölye eğitimlerinin, yaşamış oldukları travmanın unutulmasına ve sosyal hayata tekrar alışılmasına büyük katkı sağladığını kaydetti.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal da kadının güçlü olduğu bir toplumda ailenin ve ülkenin de güçlü olacağını vurgulayarak, "TİKA, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik projelere önem veriyor. Atölye çalışmaları ile mağdur kadınların sosyal hayata tekrar kazandırılması ve ekonomik olarak desteklenmesi projesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, savaşın fiziksel ve psikolojik yükünü omuzlarında en çok hisseden kadınların hayata yeniden tutunabilmeleri için ülkede birçok derneğin faaliyet gösterdiği de belirtildi.