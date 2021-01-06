TİKA'dan Bolivya'da şeker üretimine ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivya'da şeker kamışının işlenmesi ve şeker üretiminde kalite kontrol süreçlerini geliştirmek amacıyla ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bolivya Kalkınma ve Çoklu Üretim Bakanlığı iş birliğinde, Bolivya'da şeker kamışının işlenmesi ve üretiminde kalite kontrol süreçlerini geliştirmek amacıyla ekipman desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şeker ve türevlerinin üretim süreçlerinde kalite yönetim sistemini geliştirmek amacıyla özel ölçümler, analizler ve testler yapılmasını mümkün hale getirecek ekipman desteği sayesinde şeker üretiminin optimize edilerek, daha yüksek verim elde edilmesine imkan sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Projeyle şeker kamışı yetiştiren 551 aileye doğrudan, 5 bin kişiye de dolaylı olarak iş imkanı sağlanması amaçlanıyor.



