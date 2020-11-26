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Aktüel TİKA tarafından Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne Gavs-ı Azam örtüsü serildi
Aktüel

TİKA tarafından Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne Gavs-ı Azam örtüsü serildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:16:46 -
TİKA tarafından Bağdat'taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne Gavs-ı Azam örtüsü serildi

BAĞDAT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bşkanlığı (TİKA) tarafından Bağdat’taki Abdulkadir Geylani Türbesi'ne İstanbul’da işlenen Gavs-ı Azam örtüsü hediye edildi.

Başkent Bağdat’taki Geylani Külliyesi’nde, Abdulkadir Geylani’nin 943. doğum yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Iraklı yetkililerin yanı sıra TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Korkmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başkanlığımız (TİKA) tarafından başlatmış olduğumuz bütün külliyenin restorasyon faaliyetlerini tamamladık." dedi.

Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar kapsamında kubbenin tamamen yenilenmesi ve iç tezyinatının tamamlanmasıyla avizesinin de Türkiye’deki Çamlıca Camisinin birebir aynısı olarak buraya uyarlanması, halılarının tamamen yenilenmesi, mihrap ve minberin Türkiye’de özellikle Sultan Abdülhamit dönemi replikalarının esas alınarak yapılması ve Yıldız Sarayı’nda bulunan bir replika çeşmenin de buraya hediye edilmesi sağlandı.

Aynı zamanda Gavs-ı Azam hazretlerinin Puşide olarak adlandırılan kabir örtüsünü İstanbul’da hazırlattık ve burada serim işlemini gerçekleştirdik."

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TİKA olarak, buradan asla elimizi çekmeyeceğiz." diyen Korkmaz, "Buranın şanı ve tarihine yakışır şekilde ziyaretçilerine hizmet verebilmesi için sürekli katkı sunmaya devam edeceğiz. Hazreti Seyyid Abdulkadir Geylani’nin Türkiye’de başta güneydoğu bölgesi olmak üzere tüm dünyada çok sayıda müntesibi bulunuyor." diye konuştu.

Korkmaz, "Bizler de, hem onların gönüllerini hoş etmek hem de İslam tarihine büyük öğretmen olarak damgasını vurmuş Hazreti Geylani’ye layık bir iş yapmak için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Korkmaz, Bağdat’taki Geylani Külliyesi’nin açılışının 2021 yılının yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının planlandığını aktardı.

Hazreti Geylani’nin doğum günü yıl dönümü dolayısıyla İslam coğrafyasına barış, huzur ve refahın gelmesi temennisinde bulunan Korkmaz, Geylani Külliyesi yetkililerine restorasyon çalışmaları sırasındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

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