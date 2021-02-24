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Dünya TİKA nedir? TİKA'nın görevleri nelerdir?
Dünya

TİKA nedir? TİKA'nın görevleri nelerdir?

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı veya TİKA, Türkiye’ye bağlı olan kurum yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye’nin dış yardımlarını organize eder. Peki, TİKA nedir? TİKA'nın görevleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 17:23:00 -
TİKA nedir? TİKA'nın görevleri nelerdir?

TİKA, sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari-sivil alt yapı, restorasyon gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluştur. TİKA, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının sonrasında Türk Cumhuriyetleri’nin yeniden yapılanma, uyum ve kalkınma ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kurulmuştur. İşte merak haberin detayları…

TİKA'nın görevleri nelerdir?

1-Türkiye’nin temel hedefleri korunarak, yardıma ihtiyacı olan ülkeler ile işbirliği ve yardım projeleri düzenlemek,

2-Türkiye’yle iş birliği yapan ülkelerin kalkınma ve ihtiyaç hedeflerine göre yapılabilecek işbirliği ve yardım konularını belirlemek,

3-Yardım edilen ülkelerin bağımsızlığını güçlendirmek,

4-Yardım edilen ülkelerin pazar ekonomisine geçiş çabalarını desteklemek,

5-Türkiye’yle iş birliği yapan ülkelerin arz ve taleplerinin düzenlenmesine destek olmak,

6-Gelişmekte olan ülkeler ile birlikte ticari, finansal, teknolojik, eğitim gibi farklı konularda birlik oluşturmak,

7-Planlanan proje ve programlar hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

8-Türk Kültür Merkezleri aracılığı ile yardım edilecek ülkelere eğitim ve kültür alanlarında işbirliği planlaması yapmak.

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