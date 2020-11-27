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Aktüel TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti
Aktüel

TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:20:26 -
TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti

GÜZELYURT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Güzelyurt ve Türkmenköy'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Güzelyurt'ta modernize edilen fidan üretim istasyonunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Oğuz, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen sera projesinin kendileri ve ülkedeki çiftçiler için çok önemli olduğunu söyledi.

Oğuz, "Tarımsal Araştırma Enstitüsünün şu anda yıllık 70 bin olan fidan üretimi, TİKA'nın yaptığı katkılarla 300 bine çıktı." dedi.

Modernize edilen sistemin ısı ve nemi otomatik olarak ayarladığını kaydeden Oğuz, böylelikle bir fidanın yetişmesi için geçen sürecin daha da kısalacağını söyledi.

Oğuz, amaçlarının KKTC genelindeki üreticilerinin fidan taleplerini uygun fiyatla temin etmek olduğunu ifade ederek, TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

- "Fidanlar kısa sürede oluşacak"

Büyükelçi Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak KKTC Tarım ve Orman Bakanlığının birçok projesine desteklediklerini, bunların başında da Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün projelerinin geldiğini kaydetti.

Salgın dönemine rağmen Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünde çok yoğun faaliyetler gerçekleştirildiğini ve rafların fidanlarla dolu olduğuna işaret eden Başçeri, "Şimdi onların toprakla buluşma zamanı geldi. Toprakla buluşurken klasik yöntemlerden farklı yöntemin denenmesi için burada neredeyse deneysel bir çalışma yapılıyor. Buna da TİKA'nın bir desteği var. Böylelikle çok daha uzun sürede toprağa köklenen fidanlar kısa sürede oluşacak, bu da kapasiteyi artıracak." dedi.

Başçeri, kapasitenin artmasının Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu kapasitenin çeşitli ürünlerle çok daha genişletilmesi için yapılacak çalışmalara gereken katkıyı vermek için hazır olduklarını ifade etti.


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