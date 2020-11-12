  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİKA ile Bosnalı kadınlar tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor
Aktüel

TİKA ile Bosnalı kadınlar tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:16:07 -
TİKA ile Bosnalı kadınlar tarımsal ekonomiye katkı sağlıyor

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kırsal alanda kadının güçlenmesine ve aile ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle Bosna Hersek'te "Örtü Altı Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" uygulandı.

Balkanlar ve Doğu Avrupa'da yürütülen "Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliğini Destekleme Programları"nın alt bileşeni olarak faaliyete geçirilen proje kapsamında, Bosna Hersek'in Bihac, Vitez, Bugojno, Gorazde, Bratunac, Livno, Bosanska Kostajnica ve Prijedor şehirlerindeki 60 aileye sera ve sulama sistemi kurularak, tarımsal üretime adım atmaları sağlandı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'teki iş gücünün yaklaşık yüzde 30'u tarım sektöründe istihdam ediliyor. Proje kapsamında kırsal alanda yaşayan kadınların yıl boyunca üretmelerine ve kendi ihtiyaçlarını örtü altı üretim modeliyle kazanmasına imkan sağlanıyor.

Vitez şehrine bağlı Ahmici Köyünde uygulanan projede görev alan Tahiba Ahmic, üretime katkı sağlayan proje sayesinde bölge kadınlarının kendilerine olan özgüvenlerinini tekrar kazandıklarını söyleyerek, projenin ekonomik olarak güçlenmelerine büyük etkisi olduğunu ifade etti.

Semra Ribo da düzenli gelir elde edecek olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu imkanı tanıyan Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Sınırlı da olsa gerçekleştireceğim üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bilmekten dolayı ayrı bir heyecan duyuyorum." dedi

- Bosna Hersek’te salgına karşı güçlü tarımsal refah

Bosna Hersek'in kırsal bölgelerinde yaşayan halkın refah seviyesinin yükseltilmesine yönelik gelir getirici faaliyetleri içeren tarım ve hayvancılık projelerinin uygulanmasına devam ediliyor. Ülkede çok sayıda proje başarıyla uygulanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle marttan bu yana ülkede yaklaşık 100 bin kişi farklı sebeplerden işsiz veya çalışamaz durumda kaldı.

Bu kapsamda TİKA, hem salgının etkilediği ve hem de 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın sonuçlarını en ağır biçimde hisseden bölgelerden Gorazde, Pale Praca, Rogatica, Breza, Vares, Maglaj, Gornji Vakuf, Sapna, Teocak, ve Celic belediyelerinde 500 aileyi doğrudan tarımsal üretime geçirerek, üretime kadınları dahil etti.

Diğer yandan, 65 yaş üstü ailelerin geçimlik tarımsal üretiminin desteklenmesi ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin sağlanması için de 287 aileye kaliteli tohum desteği verilerek kaliteli üretimi ve dikey tarımsal uygulamaları sağlandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay