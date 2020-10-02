TİKA Afganistan'da tarihi metruk bir binayı yeniden turizme kazandırdı

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde metruk haldeki tarihi bir binanın tadilat ve tefrişatı yapıldı.

Yüksek bir turizm potansiyeline sahip Gazergah Kompleksi'nin hemen girişinde bulunan söz konusu tarihi mekan, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, bu tarihi mekanın sadece yerli turistlere değil, barış ortamının tesisinden sonra çok sayıda yabancı turiste de hizmet vereceğini söyledi.

Çınar, turistlerin Herat ve Gazergah Kompleksi ile ilgili bilgi alabilecekleri, dinlenebilecekleri, bu kente özgü el sanatlarının satılacağı ve sergileneceği tarihi bir yapıyı yeniden turizme kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Herat Kültür Müdürü Yardımcı Cavid Zargam da bu merkezin kütüphanesine Herat ile ilgili kitapları yerleştirerek okuyucuların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Zargam, Afganistan halkına yaptığı yardımlardan ötürü TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Gazergah Kompleksi, başta Hace Abdullah-i Ensari olmak üzere çok sayıda alim, devlet adamı ve mutasavvıfın mezarlarına ev sahipliği yapması yanında sivil ve dini yapıları da barındırıyor.



