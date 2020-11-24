TİKA Afganistan'da sokak çocukları için eğitim projesi başlattı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde cadde ve sokaklarda çalışan çocuklar için yeni bir eğitim projesi başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Belh Vilayeti Sosyal ve Çalışma İşleri Müdürlüğü iş birliğinde, sokak çocuklarına dair yapılan gözetim çalışması sonucunda tespit edilen 120 çalışan çocuğun, "Haydi Çocuklar Okula" kampanyasıyla yeniden eğitim hayatına kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında her bir öğrenciye gerek duyulan bir dönemlik eğitim materyali ve okul üniforması, öğrencilerin ailelerine de gıda ve temizlik malzemesi tedarik edildiği bildirildi.



