TİHEK uzman yardımcıları alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

- Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

- Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde “Başvurularınız” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularınız” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

- Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

- Başvuruları değerlendirme süreci https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek ve yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı sınava girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, 18/01/2022 - 21/01/2022 tarihleri arasında; sınav giriş ücreti olan 75 (yetmişbeş) Türk Lirasını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin HALKBANK Merkez Şubesi TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı IBAN hesabına “sınava girecek adayın adı, soyadı, TC kimlik numarası, TİHEK Uzman Yard. Sınavı” açıklaması ile yatıracaklar. Sınava, girmeyen adayların sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b) Yazılı sınava girmeye hak kazanan ve listede adı ilan edilenlerden, belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

c) Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk adresinde yayımlanacaktır. Yazılı sınav, 30.01.2022 Pazar günü saat 10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi 150. Sokak Etlik-Keçiören/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Adaylar, sınava T.C. Kimlik numaralarını gösterir fotoğraflı bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile girebilecek olup, ayrıca bir sınav giriş belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

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