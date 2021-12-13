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Ekonomi TİHEK uzman yardımcıları alıyor
Ekonomi

TİHEK uzman yardımcıları alıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9’uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 16 adet “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:20:00 -
TİHEK uzman yardımcıları alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar  başvurularını  27  Aralık  2021  ile  14  Ocak  2022  tarihleri  arasında  e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapacaktır.

-   Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, YDS puanı, adli sicil kaydı ve ikamet bilgileri alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen diploma, yabancı dil puanı gibi bilgiler gerekirse beyan edilerek yüklenebilecektir.

-   Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinde “Başvurularınız” ekranından   başvurularının   tamamlanıp   tamamlanmadığını   kontrol   etmeleri   gerekmektedir. “Başvurularınız”     ekranında     “Başvuru     Alındı”     ibaresi     görülmeyen     hiçbir     başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

-   Başvurusunu  tamamlayan  ve  şartları  sağlayan  adaylar  arasından  KPSS  puanına  göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır.

-   Başvuruları    değerlendirme    süreci    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr    adresi üzerinden    takip    edilebilecek    ve    yazılı    sınava    girmeye    hak   kazanan    adayların    listesi www.tihek.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

A- YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

a) Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazandığı  ilan  edilen  adaylar,  18/01/2022  -  21/01/2022 tarihleri  arasında;  sınav giriş ücreti  olan  75  (yetmişbeş)  Türk  Lirasını  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin  HALKBANK  Merkez  Şubesi  TR63  0001  2009  1940  0006  0000  72  numaralı IBAN  hesabına “sınava  girecek  adayın  adı,  soyadı,  TC  kimlik  numarası,  TİHEK Uzman  Yard. Sınavı”    açıklaması    ile    yatıracaklar.    Sınava,    girmeyen    adayların    sınav    ücretleri    iade edilmeyecektir.

b) Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  ve  listede  adı  ilan  edilenlerden,  belirtilen  tarih aralığında sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

c) Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28.01.2022 tarihine kadar http://aybu.edu.tr/hukuk  adresinde  yayımlanacaktır.  Yazılı  sınav,  30.01.2022  Pazar  günü  saat 10:30’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Caddesi  150.  Sokak  Etlik-Keçiören/ANKARA)  adresinde  yapılacaktır.  Adaylar,  sınava  T.C. Kimlik  numaralarını  gösterir  fotoğraflı  bir  kimlik  belgesi  (Nüfus  Cüzdanı,  T.C.  Kimlik  Kartı, Sürücü    Belgesi,    Pasaport)    ile    girebilecek    olup,    ayrıca    bir    sınav    giriş    belgesi/kartı düzenlenmeyecektir.

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