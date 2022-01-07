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Aktüel TİGEM eğitimlerine devam ediyor
Aktüel

TİGEM eğitimlerine devam ediyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) yatırımlarına yönelik fizibilite etüt raporu hazırlama alanında kapasite artırımı amacıyla eğitim programı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 16:50:00 -
TİGEM eğitimlerine devam ediyor

YENİ AKİT  ANKARA

TİGEM yatırımlarına yönelik fizibilite etüt raporu hazırlama alanında kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitim gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında pazar analizi, teknik analiz, mali analiz ve risk analizi çalışmaları tamamlanarak çalışma gruplarınca hazırlanan rapor simülasyonlarının sunumları TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay’a yapıldı. Genel Müdür Kocabay, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür eğitimlerin kurumsal kapasiteye sağlayacağı katkılara değindi. TİGEM Gazi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen eğitimde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kamer Erturan İbrişim, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Akdeve ile Yatırım ve Proje Uzmanı Serdar Kabukçuoğlu da yer aldı.

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