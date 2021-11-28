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Ekonomi TİGEM 5 bin 123 ton buğday satacak
Ekonomi

TİGEM 5 bin 123 ton buğday satacak

Ceylanpınar TİGEM 2021 yılı istihsali 5.123 ton mahsul buğdayı 16 parti halinde açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:02:00 -
TİGEM 5 bin 123 ton buğday satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 02.12.2021 saat:10:00’da 4.750,00 TL/Ton muhammen bedelle Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacak. Numune Borsada veya İşletmemizde görülebilir. İhale evrakları Şanlıurfa Ticaret Borsasına teslim edilecektir.

İhaleye ait geçici teminat %5’tir.

Bu işe ait şartname ücretsiz olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/Ankara),Şanlıurfa Ticaret Borsasından veya İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında veya İşletmemiz Ticaret Servisinden görülebilir/alınabilir.

Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında istisna kapsamda yapılmaktadır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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