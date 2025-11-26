TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Avrupa Türk Basın Birliği Yönetimine Seçildi

Başkan Okan Geçgel, 1 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Pazar günü Brüksel’e hareket edecek. Ziyaret kapsamında yalnızca toplantıya katılmakla kalmayacak olan Geçgel, Avrupa’daki medya yapılanmasını güçlendirmek için planlanan temaslarda da bulunacak.



Başkan Geçgel, Brüksel programının ardından TİGAD’ın Almanya, Hollanda ve Fransa temsilciliklerinin resmî açılışlarını gerçekleştirecek. Bu açılışlarla birlikte Avrupa’da Türk medya örgütlenmesinin daha da güçleneceği ve Türk gazetecilerin uluslararası platformlarda daha görünür hale geleceği ifade edildi.



Avrupa Türk Basın Birliği’nin hayırlı olmasını dileyen TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



“Avrupa’daki Türk basını yıllardır ciddi bir önyargı ile karşı karşıya. Biz bu önyargıyı kırmak için varız. Avrupa’da Türk basınının saygınlığını yükseltmek, uluslararası medya standartlarını güçlendirmek ve Türk gazetecilerin haklarını savunmak adına gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yapacağız. Bu birliktelik sadece bir unvan değil, Türk basını adına yeni bir dönemin başlangıcıdır.”



Geçgel ayrıca, Avrupa’da yaşayan Türk gazetecilerin sorunlarının çözümleri için geniş kapsamlı projeler hazırladıklarını, medya özgürlüğü, uluslararası medya akreditasyonu, dijital gazetecilik ve basın etik standartları gibi alanlarda çalışmalar başlatacaklarını ifade etti.



Avrupa Türk Basın Birliği’nin yeni döneminin, Türk medyasının uluslararası arenada daha güçlü temsil edilmesi adına önemli bir adım olduğu vurgulandı. Başkan Geçgel’in temasları kapsamında çeşitli medya kuruluşları ve sivil toplum temsilcileri ile görüşmeler yapması bekleniyor.