Ticari uyuşmazlıklara kısa sürede çözüm

YENİ AKİT ANKARA

Ticaret alanında da uyuşmazlıkların giderilmesi için atılan adımlara bir yenisi daha ekleniyor.

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin düzenlediği “Arabuluculuk Merkezleriyle İşbirliği” imza töreni 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılacak törene ilişkin yapılan paylaşımda, “İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin düzenlediği ‘Arabuluculuk Merkezleriyle İşbirliği İmza Töreni’ 24 Mart 2022 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.” duyurusu yapılırken, İstanbul Ticaret odası da internet sitesinden de tören için çeşitli bilgiler aktarıldı. İTO’nun sitesinde yapılan bilgilendirmelerde: “İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Mart 2021 tarihi itibariyle İTOTAM Arabuluculuk -Tahkim ( Mediation- Arbitration, Med-Arb) Kurallarını kabul ederek kurumsal web sitesinde yayınlamıştır. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvurup anlaşma sağlanamayan dosyalar bakımından ‘Arabuluculuk-Tahkim’ (Med-Arb) modeliyle çözüm getirmeyi hedefleyen Med- Arb sistemi, ticari uyuşmazlıkların etkin, hızlı ve alanında uzman kişilerce çözümünü sağlayarak aynı zamanda uyuşmazlıkların kısa sürede ve daha az masrafla çözülmesini sağlayacaktır. İTOTAM, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı desteğiyle başlatmış olduğu ‘İTOTAM- MED-ARB’ projesi kapsamında 24 MART 2022 tarihinde Arabuluculuk Merkezleriyle buluşarak işbirliği protokolü imzalayarak işbirliği sürecini başlatacaktır.” sözleri yer aldı.