Ticari taksi bankette asılı kaldı, 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.15 sıralarında Sancaklı Mahallesi, Doğançay Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen D.A., ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Bunun üzerine anne ve babasını alan D.A.’nın kullandığı 35 T 5111 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bankette asılı kaldı. Taksi içerisinde bulunan D.A. ile anne ve babası, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri yönlendirildi. Adrese gelen 110 AKS ekipleri, taksinin uçurumdan yuvarlanmaması için aracın lastiklerini halat yardımı ile bağlayarak önlem aldı. Yaklaşık 20 metrelik şarampole uçmaktan şans eseri kurtulan aile, itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, taksi ise bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.