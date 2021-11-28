Ticari işletmeler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 273 ada 8 nolu parselde kayıtlı kroki üzerinde yeri belirlenen, yaklaşık 730,00 m² alan ve içerisindeki 240,00 m² kullanım alanlı yapı ve üzerinde bulunan teras alanının Kafeterya ve Balık Lokantası olarak, 111,00 m² kapalı, 26,00 m² büfe ile içerisinde çocuk oyun parkı bulunan 353,00 m² açık alanın işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :

2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/1 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 15/12/2021 Çarşamba günü Saat : 14:00

2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif (artırma)

Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat :

İşletmeciliğin, yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 180.000,00 TL olup, 10 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 1.800.000,00 TL dir. Geçici teminatı ise 10 yıllık muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 54.000,00 TL’dir.

Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı :

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

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