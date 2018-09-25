Ticaret Savaşında gözler üçüncü aşamada

ABD tarafından ek gümrük vergisi uygulanan 50 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına ilave olarak Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık üründen de ek gümrük vergisi 24 Eylül itibariyle uygulanmaya başlandı.

ABD’nin yaptırımları karşısında geri adım atmayan Pekin yönetiminin misillemede bulunarak daha önceden alınacağını duyurduğu ABD menşeli 60 milyar dolar tutarındaki ürün için de ek gümrük vergisi uygulaması dün yürürlüğe girdi. Çin’in ABD’nin ek vergileri karşısında misillemede bulunmasının ardından gözler yeniden Trump’a çevrildi. Trump, Çin’in karşılık vermesi halinde “vakit geçirmeksizin üçüncü aşamaya geçileceğini” söylemişti. Bu arada bugün gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında Trump’ın nasıl bir tutum sergileyeceği ise merakla bekleniyor.