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Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den Çin'e misilleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misillemede bulunarak, ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 13:43
Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den Çin'e misilleme

ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve bunun bir sonu olmadığını, önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.

Kendisinin böyle bir ticari ilişkiye izin vermeyeceğini vurgulayan Trump, “Adil ticareti sağlamak için bu çok adaletsiz ticari ilişkiyi dengelemeliyiz. Çin, 75 milyar dolarlık Amerikan ürünlerine yeni gümrük vergileri getirmemeliydi” ifadesini kullandı.

Gerginlik devam ediyor

Çin’in bu kararı siyasi nedenlerle aldığını belirten Trump, “1 Ekim’den başlamak üzere Çin’den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye  başlanacak. Bu konuya ilginiz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Trump, ‘ticaret savaşları’ tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

Çin de ABD’nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. Bunun ardından cuma günü Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Çin’e misilleme yapacaklarını vurgulayarak, “Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD’den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. Bu nedenle (Çin’deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD’ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD’de üretmeleri de dahil olmak üzere bir an önce Çin’e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik” açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:43
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Çin
  3. ticaret savaşı

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