Ticaret savaşı bitiyor mu? 'Yüzde 90 anlaştık' ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının yüzde 90 oranında tamamlandığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek. Mnuchin ABD'nin İran yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.

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