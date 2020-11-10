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Aktüel "Ticaret Elçileri" ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

"Ticaret Elçileri" ödülleri sahiplerini buldu

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal: - "Genç MÜSİAD, yeni ürettiği projelerin üzerine koyarak her geçen gün gençlik ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:38:45 -
"Ticaret Elçileri" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik yapılanması Genç MÜSİAD'ın İhracatı Geliştirme Komitesi'nce düzenlenen "Ticaret Elçileri" projesi ödül töreni pandemi koşullarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Elçileri", İstanbul'daki üniversitelerde okuyan misafir öğrencilerin ihracat alanında eğitimini destekleyen, pazar araştırması yaparak iki ülke arasındaki ticari potansiyelleri sunan ve eğitim hayatındayken iş dünyasını tanımalarını sağlayan bir proje.

Projenin 4 hafta süren eğitiminde 1'inci hafta "Temel İhracat Bilgileri", 2'nci hafta "Uluslararası Lojistik ve Teslim Şekilleri", 3'üncü hafta "E-ihracat" ve 4'üncü haftada "Pazar Araştırması" konuları ele alındı. Bu konular seçilirken hem iş dünyasında ihtiyaç duyacakları konular hem de sunum hazırlarken ihtiyaç duyacakları konular olması dikkate alındı.

Ödül programı gerçekleştirilen gecede, en başarılı sunumları hazırlayan öğrenciler jüri karşısına çıktı.

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Faruk Yamankaradeniz, Eriş Un İhracat Müdürü Fatih Bahçıvan ve Komite üyesi Aziza Abliatipova'nın jüri heyeti olduğu programda, yapılan sunumlar ve heyetin değerlendirmesi neticesinde, birincilik ödülünün sahibi Entisar Bushra (Etiyopya) olurken, ikincilik ödülüne Sara Muthıa Avıcenayantı (Endonezya) ve üçüncülük ödülüne ise Mohad Hashim Yahia (Afganistan) uygun görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç MÜSİAD Başkanı Akbal, "Genç MÜSİAD, yeni ürettiği projelerin üzerine koyarak her geçen gün gençlik ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Ödül alan arkadaşlar ile tekrar bir araya gelerek ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile son derece fayda sağladığımız sunumları yapan kişileri ve ödül alanları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komitesi Başkanı Cem Çekerek ise, "Genç MÜSİAD ailemize yeni bir proje kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş insanlarımıza faydalı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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