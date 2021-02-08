  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında
Otomotiv

Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında

Ticaret Bakanlığı farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıktı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 15:59:00 -
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında

Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın modeli bulunuyor.

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı.

Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.

2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.

1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 65 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 60 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.

2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı.

Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...
Gündem

Kuruluş Osman ekibi Çeçenistan'da! Cumhurbaşkanı'nın özel davetiyle...

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Kuruluş Osman ekibini ağırladı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ve Alplerini oynayan Burak ..
İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'
Siyaset

İmamoğlu ağzından kaçırdı! 'Cumhurbaşkanı olmayı bekliyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına büyük vaatlerle gelen, ancak geldiği günden bu yana İstanbullulara elle tutulur bir hizmet ..
ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!
Gündem

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak skandal F-35 açıklaması!

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin, Türkiye'nin S-400 tedarikine karşılık olarak uygulanan F-35 ambargosunu kaldırmayaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay