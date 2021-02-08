Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Hepsi 100 bin liranın altında
Ticaret Bakanlığı farklı modelleri 100 bin TL ve altında fiyatlarla ihale yoluyla satışa çıktı. İşte detaylar...
Araba sahibi olmak isteyen birçok vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere harika bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa sunuyor. Satışa çıkan araçlar arasında BMW'den Volkswagen'e, Toyota'dan Ford'a kadar birçok markanın modeli bulunuyor.
İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.
2006 MODEL MAZDA 5 SPORT D model araç 65 bin liradan satışa çıkarıldı.
Sağdan direksiyonlu olan aracın ihale bitiş tarihi 09.02 2021 olarak belirlendi.
2002 MODEL BMW 320D model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.
2004 MODEL VOLKSWAGEN GOLF model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 70 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.
2003 MODEL PEUGEOT 307 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 72 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 09.02.2021 olarak belirlendi.
1998 OPEL ASTRA model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 65 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.
1992 BMW 318is model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 60 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.
2004 BMW 520İ model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.
2005 CITROEN C5 model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 10.02.2021 olarak belirlendi.
2000 RENAULT MEGANE SCENİC model araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 50 bin liradan satışa çıkarıldı.
Aracın ihale bitiş tarihi ise 12.02.2021 olarak belirlendi.