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Aktüel Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı
Aktüel

Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:16:53 -
Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı

TBMM (AA) - Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, görüşmelere başlamadan önce Resulayn'daki bombalı saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Genel Kurulda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçeleri ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak MHP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.


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