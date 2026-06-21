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Ekonomi Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce firmaya yeni izin
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce firmaya yeni izin

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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Yüzlerce firmaya yeni izin

Mayıs ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 422 firmaya izin belgesi düzenlenirken, bazı belgeler de firma talebi doğrultusunda iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 422 firma için izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 422 firmaya dahilde işleme izin, 6 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 12 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

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