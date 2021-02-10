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Ekonomi Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 sürekli işçi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 14:08:00 -
Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Noter  kurası  sonucunda  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  arasından  sözlü sınav  sonucu  başarılı  olanlar sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler; • Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  (Silahlı):  İstanbul,  Kocaeli,  Bursa,  İzmir,  Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı • Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı illerinde  çalışacaklar.

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