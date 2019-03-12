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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan kadın girişimcilere kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüzde 51’inden fazlası kadın girişimciye ait olan firmalara, ihracat yapma şartıyla Eximbank ile beraber 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi verileceğini söyledi.

12 Mart 2019 Salı 22:04
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan kadın girişimcilere kredi müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüzde 51’inden fazlası kadın girişimciye ait olan firmalara, ihracat yapma şartıyla Eximbank ile beraber 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi verileceğini söyledi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bolu’da bulunan iş insanları, sektör temsilcileri ve genç girişimcilerle toplantıda bir araya geldi. Bolu Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pekcan, Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak istediklerini, bunun da yolunun daha fazla katma değerli ihracatla mümkün olduğunu belirterek,“ Biz Türk milleti olarak kalkınmış, müreffeh, güçlü, itibarlı ve istikrarlı bir Türkiye için 82 milyon el ele verdik çalışıyoruz. İçimizde işçimiz, tüccarımız, sanayicimiz, ihracatçımız, öğrencimiz var. Hepimizin tek bir amacı var; Türkiye’yi daha da kalkınmış, orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşıyabilmek. Bakanlık olarak da politikalarımızı, vizyonumuzu bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Bu da ancak daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracatla mümkün. Bu yönde bakanlık olarak, rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye önem vererek, daha fazla rekabetçi olmak, dünyanın dijitalleştiği bir dönemde dijitalleşmeye önem vererek, iç ticarette, dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeye ve şeffaflaşmaya önem veriyoruz. Üretimde ve ihracatta teknolojiye ve teknolojik ürün ihracatına önem veriyoruz. Türkiye’nin ihracatının içerisinde yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 3-4 aralığında. Amacımız üretimde ve ihracatta bu oranı daha yukarılara taşımak. Bakanlığımızın da bu yönde yapmış olduğu çalışmalar var” dedi.



“Güçlü firmalar ve ekonomilerde genç zihinlerin ve kadınların yetenekleri ön planda tutuluyor”


Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucularının genç girişimciler olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Pekcan, “Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Birleşmiş Milletlerin teması, eşit düşün, zekice geliştir ve değişim için yenilik yap. Eşitliği de teknolojiden ve inovasyondan geçiriyor. Dolayısıyla attığımız her adımda teknolojiyi, genç ve kadın girişimciyi ön plana geçirmek zorundayız. Çünkü dünyada güçlü firmalar ve ekonomilerde genç zihinlerin ve kadınların yeteneklerini ön planda kullandıklarını görüyoruz. Biz de adımlarımızı bu yönde atmak için gayret gösteriyoruz. Bakanlığımız bünyesinde İhracat Genel Müdürlüğü’nde Şubat ayında Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduk. Biz kadın ve genç girişimcilerle bakanlığımız arasında bir hat açtık. Bu hatta, bakanlığımız desteklerinden nasıl yaralanırlar, bu destekleri onlara nasıl anlatabiliriz, daha rekabetçi oldukları, güçlü oldukları sektörler neler, proje ve önerileri nelerdir, bunlarla ilgili kendilerini yönlendirebiliriz. Aynı zamanda dünya e-ticaret ve e-ihracat pastasında daha fazla yer alabilirler. Kadınlarımız ve STK’larımızla ilgili beraber, kadınlarımızı uluslararası rekabetçi yapmak üzere bir URYE projesi geliştiriyoruz. Gerekirse kadın girişimcilerimize yönelik alım heyetleri de düzenleyebileceğimizi düşünüyoruz. Yüzde 51’inden fazlası kadın girişimciye ait olan firmalarımızın ihracat yapma şartıyla Eximbank ile beraber 200 milyon dolar ve 100 milyon TL kredi vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Bakan Pekcan son olarak, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak ise, “Bildiğiniz gibi kalkınma ve hizmet, ticaretin geliştirilmesi, aynı zamanda çağdaş teknolojiyi yakalamak modern belediyeciliğin görevi aslında. Japonya’dan Avrupa’ya kadar baktığınız zaman ülkelerinin kalkınmasına hizmet etmemiş hiçbir belediyecilik sistemini göremiyorsunuz. Aslında AK Parti’nin başarısında da belediyelerinin hizmetlerdeki başarısı yatıyor. Dolayısıyla biz bunda sonra da yaptığımız çalışmalarda etkin bir şekilde dünya bir teknoloji dönüşümünden geçerken belediyelerimizle elele vereceğiz ve onlarla bu hizmet yarışında beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 22:04
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