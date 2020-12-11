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Aktüel Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini devam ettirecektir."
Aktüel

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini devam ettirecektir."

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:07:17 -
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye, geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de katma değerli ihracat artışı ve yüksek büyüme ile yoluna etkin şekilde devam edecek; küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olma özelliğini devam ettirecektir."
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