Kocaeli’de iş insanları ile istişare toplantısında bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Fırsatçılık yapanlara karşı dürüst esnafımızı ve iş insanımızı ezdirmemek için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda da iş dünyamızdan, esnafımızdan, sanatkarlarımızdan sürekli olarak destek gördük” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli’de düzenlenen “Bölgesel İstişare Toplantısı”nda iş insanları ile bir araya geldi. Başiskele ilçesinde düzenlenen toplantıya Bakan Pekcan’ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası başkanı Recep Öztürk, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Nail Çiler, sanayiciler ve iş insanları katıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu başkanı Nail Olpak ile oda başkanlarının konuşmaları ile başlayan toplantında açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, ticaret ve sanayi alanında yapılan çalışmalar ve ekonomik veriler hakkında açıklamalarda bulundu.

“2019 yılında 48.4 milyar dolara çıkartacağız”

2019 yılında planlanan ekonomik destekler hakkında bilgiler aktaran Pekcan, “Ülkemizde yüksek teknolojili ürün ihracatı oranı yüzde 3-4 oranında. Bizim amacımız bakanlık olarak bu yüzde 3-4 oranından daha yukarılara çekebilmektir. İleri teknoloji ürünleri geliştirecek yatırım yapacak yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi bir araya getirip ve buralara da devlet destekleri ile vergi destekleri vermeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız bu kısa dönemlerde mevcut olmadığımız pazarlarda daha fazla yer alabilmek için bu ülkelerle ile ilgili yol haritaları, stratejileri geliştirdik. 44. 2 milyar dolarlık vergi desteğini, 2019 yılında 48.4 milyar dolara çıkartacağız. Dijitalleşme, gümrük kapılarımızın modernizasyonun gelişmesi için oldukça çaba sarf ediyoruz. Benim amacım gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşmiş, şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu alanda atılmış önemli adımlarımız var” dedi.

“Ticarette ulaşımın kolaylaştırılması için de oldukça önemli adımlar atıyoruz”

Ticaretin kolaylaştırılması için çabalarını sürdürdüklerini ifade eden Pekcan, “Ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili yetkilendirilmiş statü konumunda oldukça ciddi adımlar attık. Bunun dışında yerinde gümrükleme ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu alan firmalarımızın sayısı gittikçe artıyor. Daha da önemlisi üretici ihracatçılarımızla ilgili varış öncesinde gümrükleme hizmetimizi de geçekleştirdik. Uygulamaya aldık, projelerimiz başarı ile gerçekleşti. Burada da ihracat için üretim yapan firmalarımızın ara malı ve ham madde ithalatlarında gemi daha limana hazırlık mektubu verirken biz gümrük işlemlerini başlatıyoruz. Gemi limana yanaştığı anda boşaltma işlemlerini gerçekleştirip fabrikalara gönderebiliyoruz. Ticarette ulaşımın kolaylaştırılması için de oldukça önemli adımlar atıyoruz. Lisanlı depo uygulamasını devreye soktuk. 2019 yılı hasat mevsiminin tamamlanması ile birlikte lisanslı depolardaki ürünlerinizi elektronik ürün sepetleri ile hem iç hem de uluslararası piyasalarda satabilecekler. Merkezi sicil kaydı sitemini kurduk. Çeklerde karekod uygulamasını getirmiştik. Ticarette güveni sağlamak ve bunun kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla biz ileri bir adım daha attık. Dünyada biz ilk kez elektronik çek ve senet uygulamasını getiriyoruz. Artık sitemden elektronik olarak çeki sunabilip alabileceksiniz ve bunun geçmişini de sorgulayabileceksiniz” diye konuştu.

“İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63’ten 75’e geldi”

2018 yılında ihracat oranı ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını aktaran Pekcan, “Hallerle ilgili denetimleri sürdürdüklerini ifade eden Bakan Pekcan, “Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Fırsatçılık yapanlara karşı dürüst esnafımızı ve iş insanımızı ezdirmemeye çaba harcıyoruz. Bu doğrultuda da iş dünyamızdan, esnafımızdan, sanatkarlarımızdan sürekli olarak destek gördük. Ben bu konuda hepinize teşekkür ediyorum. İhracatımıza gelecek olursak bildiğiniz gibi biz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin rekoru 168 milyar dolarla kapattık. Bunun için önemli adımlar attık. Burada önemli bir adım daha var. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63’ten 75’e geldi. Demek ki biz dış finansman ihtiyacımızı da azalttık. Bir yandan da Türkiye’nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“2019 yılının ilk 2 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87’yi aştı”

“Bütün koşullara rağmen biz ihracatımızı arttırmayı başardık” diyen bakan Pekcan, “Bu gerçekten büyük bir başarı. Biz dış ticaret olarak 3. Çeyrekte Türkiye’nin büyümesine 6.73 katkı sağladık. 4. Çeyrekte dün açıklanan rakamlara göre Türkiye’nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9.7’dir. Bu çok önemlidir.Artı Türkiye’nin dış ticaretinin milli gelire oranı tarihi bir rekor olarak yüzde 50 seviyesine çıkmış durumda. Biz sizlerin de destekleri ile hep beraber ihracatımızı arttırmak için çalışacağız. Daha iyi noktaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Sizlerin de bildiği gibi 2019 yılının ilk 2 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87’yi aştı. Yani biz Ocak, Şubat ayında Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını 2018 yılının Ocak ve Şubat ayıyla karşılaştırdığımızda 10.8 milyar aşağı çektik. Bu Türkiye’nin borçlanmasının azalması demektir” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın konuşmasının ardından toplantı basın mensuplarına kapalı olarak, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile devam etti.